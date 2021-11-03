Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом

На YouTube-канале Universal Pictures Russia появился локализованный трейлер фильма Майкла Бэя "Скорая" (Ambulance). Премьера запланирована на 17 февраля 2022 года.

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