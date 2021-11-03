Новости

Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные" 12:05
СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет 11:43
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
В фильме Нолана "Оппенгеймер" может сыграть Мэтт Деймон 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34

Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом

Новости
    03.11.2021, 12:13
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Universal Pictures Russia появился локализованный трейлер фильма Майкла Бэя "Скорая" (Ambulance). Премьера запланирована на 17 февраля 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик"

Завязка картины довольно неприхотлива: герой войны Уилл Шарп (Яхья Абдул-Матин II, "Аквамен и Затерянное королевство", "Суд над чикагской семеркой") отчаялся достать деньги для лечения жены и обращается к сводному брату Дэнни (Джейк Джилленхол "Виновный", "Человек-паук: Вдали от дома"), который предлагает решить проблему кардинально и провернуть ограбление банка на 32 миллиона долларов. Дело идет не так, как задумано и братья угоняют машину скорой помощи с раненым полицейским (Деван Лонг "Призраки") и девушкой-фельдшером (Эйса Гонсалес: "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Малыш на драйве") внутри. Убивать заложников благородные грабители, конечно, не собираются.

Зрителям обещают безумную, невиданную ранее Лос-Анджелесом погоню.

Новости

Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Брэдли Купер экранизирует культовый роман "Гиперион" Дэна Симмонса 02.11.2021
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 02.11.2021
Вышел трейлер "Морбиуса" с отсылками к Человеку-пауку и Веному 02.11.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Disney выпустит мультсериал по "Звёздным войнам" про Дарта Мола 02.11.2021
Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix 02.11.2021
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 02.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse
Вышел тизер австралийского трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" 02.11.2021
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина 02.11.2021
Трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето заранее слили в Сеть 02.11.2021
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта" 01.11.2021
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 01.11.2021
Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история" 01.11.2021