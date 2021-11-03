Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом

На YouTube-канале Universal Pictures Russia появился локализованный трейлер фильма Майкла Бэя "Скорая" (Ambulance). Премьера запланирована на 17 февраля 2022 года.
Завязка картины довольно неприхотлива: герой войны Уилл Шарп (Яхья Абдул-Матин II, "Аквамен и Затерянное королевство", "Суд над чикагской семеркой") отчаялся достать деньги для лечения жены и обращается к сводному брату Дэнни (Джейк Джилленхол "Виновный", "Человек-паук: Вдали от дома"), который предлагает решить проблему кардинально и провернуть ограбление банка на 32 миллиона долларов. Дело идет не так, как задумано и братья угоняют машину скорой помощи с раненым полицейским (Деван Лонг "Призраки") и девушкой-фельдшером (Эйса Гонсалес: "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Малыш на драйве") внутри. Убивать заложников благородные грабители, конечно, не собираются.
Зрителям обещают безумную, невиданную ранее Лос-Анджелесом погоню.