Toyota возобновила выпуск автомобилей на всех своих заводах в Японии

Японский концерн Toyota возобновил производство машин в Японии. Об этом говорится в сообщении марки, распространенном в среду.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить автомобили нашим клиентам как можно скорее", - отмечается в заявлении компании.

Напомним, Toyota остановила 14 заводов и 28 производственных линий из-за кибератаки. Официально же сообщалось о сбое в работе системы поставщиков.

Предполагалось, что из-за остановки всех заводов в Японии план автопроизводителя окажется недовыполненным примерно на 10 тысяч машин (приблизительно 5% месячного плана Toyota на домашнем рынке).