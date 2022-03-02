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02.03.2022 22:00
Рубрика: Культура

Виртуальные концертные залы набирают популярность в регионах

Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Поклонники классической музыки в Чайковском спешили в историко-художественный музей. Здесь в виртуальном концертном зале можно было услышать концерт всемирно известного пианиста, лауреата международных конкурсов Андрея Гугнина.

В программе звучали произведения Доменико Скарлатти, итальянского композитора эпохи барокко, Клода Дебюсси с его изысканной "Бергамасской сюитой", Игоря Стравинского и, конечно, Петра Ильича Чайковского, в честь которого и назван город в Пермском крае.

Фото: РИА Новости
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"Не пропускаем с подругами ни одного концерта в нашем музее, - говорит Светлана Николаевна. - Ехать в Пермь очень далеко, а здесь уютный зал". Вход на концерт свободный, правда, места надо бронировать заранее, желающих очень много. Виртуальный зал рассчитан на 80 мест. "Благодаря нацпроекту "Культура" наши выставки органично дополнились концертами из Московской и Пермской филармоний, балетами и мюзиклами, - отмечает директор музея Раиса Романова.

Виртуальные залы стали популярны по всему Пермскому краю. В Краснокамской библиотеке сложилась постоянная группа зрителей, которую зовут "могучей кучкой". Приходят загодя, а потом не расходятся - обсуждают концерт. В других регионах тоже открывают виртуальные концертные залы, где идут трансляции из столичных и региональных филармоний и театров. Небольшой зал в библиотеке города Кременки Калужской области как магнитом притягивает поклонников классической музыки. Одна из трансляций этой зимы - "Снегурочка" по Островскому. Чтец - известная актриса Екатерина Гусева. На звончатых гуслях играл Павел Лукоянов в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

"Виртуальный концертный зал дает возможность послушать прекрасную музыку и посмотреть на знаменитых исполнителей, - говорит директор библиотеки Наталья Довганюк. - Люди ходят с удовольствием".

Виртуальные концертные залы стали популярны в регионах. В Краснокамске, например, уже есть постоянные зрители, которых зовут здесь "могучей кучкой" 

А в конце февраля для зрителей виртуального зала города Кременки Калужская филармония будет транслировать концерт "Маленькие шедевры венской классики". Можно будет услышать произведения Моцарта, Гайдна, Кроммера и Сальери в исполнении Государственного академического камерного оркестра России.

Пользуется популярностью и виртуальный концертный зал, работающий в Доме молодежи города Саров в Нижегородской области. Здесь любители музыки могут послушать выступления именитых артистов в большом зале на 350 мест.

240 виртуальных концертных залов открыли в российских регионах за три года в рамках национального проекта "Культура"

Это просторное помещение оборудовано современным мультимедийным оборудованием в рамках нацпроекта "Культура". Качество звука не уступает реальному звучанию. На этот год уже есть обширная программа, в которую включены более семидесяти выступлений различных музыкальных коллективов. Будут идти трансляции из концертных залов имени Чайковского, Рахманинова и других.

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