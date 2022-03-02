Газета WSJ сообщила о планах США закрыть небо для российских самолетов

Вашингтон в ближайшие 24 часа объявит о закрытии воздушного пространства над США для российских самолетов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее в рамках санкций против РФ свое воздушное пространство закрыли почти все страны Евросоюза, а также Канада.

Москва ответила зеркально, запретив авиакомпаниям из 36 стран летать над Россией. Перевозчики теперь должны составлять новые маршруты, чтобы доставить клиентов из Европы в Азию. Продолжительность полетов увеличится на несколько часов, вырастут и расходы, отмечают эксперты.