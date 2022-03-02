За отказ автосервиса ремонтировать авто по ОСАГО заплатит страховая компания

Если автосервис отказался ремонтировать машину по ОСАГО, это проблемы страховой компании, указал Верховный суд. Компания должна обеспечить ремонт в установленные сроки. А если она этого не сделала, то на законном основании должна заплатить пострадавшему штраф в размере половины спорной суммы, а также пени за просрочку платежа. И все это - без учета износа транспортного средства.

Владельцу "Порше" сервис в ремонте по ОСАГО может и отказать. Но это проблемы его страховщика. Фото: Сергей Михеев

В суд подал иск некто Ихсанов. Его автомобиль пострадал в ДТП, и он обратился в свою страховую компанию за направлением на ремонт. И на ремонт его автомобиль направили. Но тут случилось непредвиденное обстоятельство. Сервис отказался ремонтировать машину. Он сослался на то, что по ценам, установленным Центробанком в Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, починить машину невозможно. Сам же автовладелец дал письменный отказ от увеличения сроков ремонта и доплат, если ремонт превысит установленные законом об ОСАГО 400 тысяч рублей.

Тогда страховщик решил расплатиться деньгами. И при этом учел в выплате износ транспортного средства. Напомним, что за ремонт страховщик платит без учета износа, а при денежной выплате - учитывая эту существенную скидку. Для автомобилей в возрасте она может доходить до 50 процентов. То есть владельцу машины, возраст которой более 10 лет, не доплатят половины стоимости ремонта. А у нас автопарк в стране в среднем старше 14 лет. Но это, повторим, в случае выплаты деньгами, а в случае ремонта износ не учитывается.

У страховой компании есть лишь ограниченный перечень случаев, когда можно заменить ремонт автомобиля денежной выплатой

Однако в нашем случае Ихсанов получил от страховщика направление на ремонт и даже сдал машину в сервис. Но сервис по тем расчетам, которые предоставила страховая компания, отказался ее ремонтировать.

Тогда страховщик организовал независимую экспертизу, которая насчитала, что без учета износа ремонт обойдется почти в 57 тысяч рублей, а с его учетом - в 47 тысяч. Эти 47 тысяч страховщик и перевел на карту пострадавшего. Правда, существенно превысив сроки.

Однако пострадавшего такое решение не устроило. Ведь он настаивал на ремонте, а не на компенсации. И он сначала обратился к финуполномоченному, который встал на сторону страховщика, а потом - в суд. Суд первой инстанции решил, что страховщик должен заплатить все. А именно - доплатить оставшуюся сумму, а также выплатить штраф и неустойку. Причем только неустойки набежало более чем на 700 тысяч. Однако районный суд посчитал иначе и обязал страховщика направить машину на ремонт, а также заплатить неустойку в размере тех самых почти 57 тысяч рублей.

Но с таким решением не согласился страховщик. И его мнение поддержал апелляционный и кассационный суды. Они отменили решение районного суда, обосновав это тем, что автовладелец отказался от доплаты, а также от увеличения сроков ремонта.

Верховный суд искренне удивился, что отказ от увеличения сроков ремонта может привести к таким последствиям, как замена ремонта на выплату деньгами. Кроме того, он поставил под сомнение основание для выплаты по причине несогласия доплачивать за ремонт.

Высокий суд указал, что у страховщика есть ограниченный перечень случаев, когда можно заменить ремонт автомобиля выплатой. Это прописано в законе об ОСАГО. Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, в виде суммы страховой выплаты положено в нескольких случаях. Либо при полной гибели автомобиля или смерти потерпевшего. Либо при причинении ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Но только в том случае, если в заявлении о страховом возмещении потерпевший выбрал такую форму страхового возмещения. Также страховая выплата деньгами положена инвалидам, при условии личного заявления. Деньгами возместят ремонт, если его стоимость превышает либо 400 тысяч при соблюдении условий оформления Европротокола, либо 100 тысяч при оформлении по Европротоколу, которое не подпадает под расширенную страховку.

Есть еще такой пункт, в соответствии с которым выплата деньгами производится, если потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт. Но только в том случае, если ремонт превышает установленные лимитом страхования 400 тысяч или 100 тысяч рублей, в зависимости от вида оформления аварии.

Также допускается выплата деньгами, если есть письменное соглашение между страховщиком и потерпевшим.

Но в нашем случае письменного соглашения не было. Правда, деньгами можно отделаться и тогда, когда пострадавший отказывается ремонтировать свою машину на сервисе, который не отвечает условиям страхования. Но в этой истории сервис отвечал всем требованиям. Он только отказался ремонтировать автомобиль. А это не повод заменять ремонт выплатой. Тем более - без письменного согласия пострадавшего.

Кроме того, так как страховщик должен был заплатить за ремонт автомобиля без учета износа, то решения нижестоящих судов о выплате с его учетом Верховный суд признал незаконным. Дело направленно на новое рассмотрение в апелляционный суд.