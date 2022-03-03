ЦАГИ получил статус федерального государственного бюджетного учреждения

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского" (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") получил новый статус: завершилась юридическая процедура реорганизации этого федерального государственного унитарного предприятия в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Запись о создании ФГБУ "ЦАГИ" внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 2 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, смена организационно-правовой формы осуществлена в рамках исполнения указа президента Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 323 "О реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий" и распоряжения правительства Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 1712-р, принятых в целях научного обеспечения устойчивого технологического развития и модернизации приоритетных отраслей экономики Российской Федерации.

Что дает ученым новый статус? ЦАГИ сможет долгосрочно планировать научные исследования и получать гарантированное финансирование в виде государственного задания на проведение испытаний и (или) содержание экспериментальной базы.

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского основан 1 декабря 1918 года. Сегодня это один из крупнейших в мире центров авиационной науки. Впервые в мировой практике институт объединил фундаментальный научный поиск, прикладные исследования, конструкторские разработки, производство и испытания опытных летательных аппаратов.

Здесь успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям. А о знаменитых аэродинамических трубах ЦАГИ вообще ходят легенды.

Институт осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. Кроме того, ЦАГИ принимает участие в формировании государственных программ развития авиационной техники и создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.