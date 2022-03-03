Цены на алюминий второй раз за сутки побили исторический рекорд

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки 3700 долларов за тонну. К середине торговых суток 3 марта тонна торговалась по 3779 долларов на максимуме, дважды установив рекорд.

Последний раз алюминий бил рекорды стоимости на минувшей неделе после начала военной спецоперации на Донбассе. Причиной были опасения покупателей металла относительно бесперебойности поставок из России. К 24 февраля тонна уже торговалась по 3500 долларов. Кроме того, запасы алюминия на складах биржи LME достигли самых низких значений, упав с 2 млн тонн в марте прошлого года до 809 тысяч тонн к началу марта этого года.

Затем 1 марта стало известно, что на фоне введения санкций против России три крупнейшие в мире контейнерные линии - датская Maersk, швейцарская MSC и французская CMA CGM прекратили перевозки в Россию и из нее, что напрямую повлияло на поставки алюминиевой продукции.

До этого о прекращении работы с российским рынком заявили сингапурская Ocean Network Express и немецкая Hapag Lloyd.

Россия производит около 6% алюминия в мире и обладает примерно 7% мировых запасов никеля.

Кроме того, Россия же является крупнейшим производителем природного газа, который в основном используется для энергоемкого производства, связанного с алюминием, что также может оказывать давление на стоимость металла ввиду энергокризиса в Европе, где цены на газ сегодня вновь побили рекорд.