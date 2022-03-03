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03.03.2022 16:21
Рубрика: Легковые авто

Экс-руководитель Nissan Келли обжалует приговор по делу о зарплате Гона

Текст: Михаил Азнавуров

Окружной суд Токио приговорил Грега Келли, бывшего заместителя Карлоса Гона в его бытность главой Nissan Motor, к шести месяцам заключения условно, пишет Kyodo.
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Келли проходил обвиняемым по делу о финансовых махинациях Гона в период его руководства Nissan, Грег был единственным обвиняемым, представшим перед судом в Японии, второй предполагаемый соучастник преступления, также экс-заместитель Гона Хари Нада заключил сделку со следствием и проходил по делу главным свидетелем.

Сам бывший глава японской автомобильной компании сбежал из-под ареста в ящике для акустической аппаратуры в конце 2019 года в Ливан, где и укрывается от японского правосудия и по сей день.

Прокуратура Японии обвиняет Карлоса Гона в незаконном присвоении 9,3 миллиарда йен (около 8,5 миллиардов рублей) в последние восемь лет пребывания на посту вплоть его ареста в марте 2018 года.

Сам опальный бывший руководитель называет дело против него исключительно политически мотивированным.

#Nissan