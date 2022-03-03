Кадровики назвали причины проблем с работой у людей с редкими болезнями

Новости

Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель 06:08
Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок 05:41
Москалькова призвала остановить втягивание Украиной мирных жителей в боевые действия 05:00
В Хабаровском крае создали антисанкционный оперативный штаб 04:49
В США за месяц бензин подорожал почти на 10 процентов 04:40
Сахалинцы отправили 15 тонн гуманитарной помощи для беженцев 04:17
Психиатр Качалов посоветовал больше гулять для борьбы с тревожностью 03:14
МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР 03:09
Мадуро считает санкции США и ЕС преступлением против России 01:46
США перенесли испытание МБР Minutman-3 00:17
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации 00:04
США отвергают требования России в сфере безопасности 02.03.2022
Цена нефти Brent достигла 115 долларов впервые с 2014 года 02.03.2022
Минфин намерен направить ненефтегазовые доходы на поддержку экономики 02.03.2022
В центре Москвы при пожаре погибли два человека 02.03.2022
В Смоленске против ректора вуза возбудили четвертое уголовное дело 02.03.2022
Минобороны РФ потребовало у Украины создавать гуманитарные коридоры для мирных жителей 02.03.2022
МИД: РФ готовит ответные меры на высылку сотрудников миссии при ООН 02.03.2022
С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек 02.03.2022
H&M приостановила продажи в России 02.03.2022
"Юнармия" поможет детям Донбасса 02.03.2022
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине 02.03.2022
Банк России решил не возобновлять торги 3 марта на Мосбирже 02.03.2022
Украина получила 1,5 тыс. единиц вооружения из Германии 02.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников из жилья 02.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
03.03.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Кадровики назвали причины проблем с работой у людей с редкими болезнями

Текст: Татьяна Ткачёва
Более половины HR-специалистов считает, что причиной отказа в работе может стать инвалидность. Двое из пяти - что людей с редкими заболеваниями дискриминируют из-за внешности или поведения. Такие результаты дал опрос представителей компаний, проведенный сервисами VK Работа и Добро Mail.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь шла о носителях орфанных заболеваний. По европейскому стандарту это диагнозы, которые ставят одному человеку из двух тысяч. Например, гемофилия и карликовость, миодистрофия Дюшенна и гипераммониемия, синдром Хантера и болезнь Гоше. Почти 40 процентов респондентов о таком и не слышали. При этом каждый четвертый боится, что подобный диагноз поставят кому-то из родных.

Трое из пяти кадровиков признают, что у "редких людей" есть трудности с поиском работы и оплатой лечения. Каждый второй отмечает отсутствие доступной среды и системной поддержки, каждый третий - стойкость мифов о "заразности" людей с необычными диагнозами.

Инвалидам упростят получение сопутствующих поиску работы услуг

Эйчары констатировали, что подходящих вакансий очень мало и зачастую это "дешевая" работа. Пятая часть респондентов видит проблему в том, что россияне с редкими заболеваниями имеют низкий уровень образования (учатся там, где просто есть доступная среда).

Более половины эйчаров не знает, где искать информацию об особенностях трудоустройства для "редких" кандидатов. Те же, у кого есть опыт работы с такими сотрудниками, отметили, что компании трудно обеспечить нормы по безопасности и гигиене, возникает повышенная нагрузка на документооборот. К тому же есть страх, что человек все время будет на больничном, не справится с обязанностями и станет слишком болезненно воспринимать критику.

Эксперт рассказал, как избежать обмана при трудоустройстве на "удаленку"

Четверть респондентов подчеркнула, что механизмов увольнения такого сотрудника нет. Однако многие (почти 40 процентов) заметили, что у инвалидов мотивация на порядок выше, чем у других кандидатов. А их трудоустройство позволяет компании получать налоговые льготы и избегать штрафов за неиспользованные квоты.

О судьбах и успехах людей с орфанными заболеваниями недавно писала "Российская газета". Эти истории о многом заставляют задуматься.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Захарова раскритиковала Макрона за высказывания о спецоперации
Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине
В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России
Мединский заявил, что делегация Украины прибудет на переговоры 3 марта
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19