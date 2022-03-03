Кадровики назвали причины проблем с работой у людей с редкими болезнями

Более половины HR-специалистов считает, что причиной отказа в работе может стать инвалидность. Двое из пяти - что людей с редкими заболеваниями дискриминируют из-за внешности или поведения. Такие результаты дал опрос представителей компаний, проведенный сервисами VK Работа и Добро Mail.ru.

Речь шла о носителях орфанных заболеваний. По европейскому стандарту это диагнозы, которые ставят одному человеку из двух тысяч. Например, гемофилия и карликовость, миодистрофия Дюшенна и гипераммониемия, синдром Хантера и болезнь Гоше. Почти 40 процентов респондентов о таком и не слышали. При этом каждый четвертый боится, что подобный диагноз поставят кому-то из родных.

Трое из пяти кадровиков признают, что у "редких людей" есть трудности с поиском работы и оплатой лечения. Каждый второй отмечает отсутствие доступной среды и системной поддержки, каждый третий - стойкость мифов о "заразности" людей с необычными диагнозами.

Эйчары констатировали, что подходящих вакансий очень мало и зачастую это "дешевая" работа. Пятая часть респондентов видит проблему в том, что россияне с редкими заболеваниями имеют низкий уровень образования (учатся там, где просто есть доступная среда).

Более половины эйчаров не знает, где искать информацию об особенностях трудоустройства для "редких" кандидатов. Те же, у кого есть опыт работы с такими сотрудниками, отметили, что компании трудно обеспечить нормы по безопасности и гигиене, возникает повышенная нагрузка на документооборот. К тому же есть страх, что человек все время будет на больничном, не справится с обязанностями и станет слишком болезненно воспринимать критику.

Четверть респондентов подчеркнула, что механизмов увольнения такого сотрудника нет. Однако многие (почти 40 процентов) заметили, что у инвалидов мотивация на порядок выше, чем у других кандидатов. А их трудоустройство позволяет компании получать налоговые льготы и избегать штрафов за неиспользованные квоты.

О судьбах и успехах людей с орфанными заболеваниями недавно писала "Российская газета". Эти истории о многом заставляют задуматься.