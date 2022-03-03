МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР

МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

Отмечается, что коллективный Запад пытается массово насаждать тезис "мне стыдно, что я русский". "В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого", - говорится в сообщении.

В Сухуме отмечают, что русские и украинцы, выражавшие свое несогласие с действиями киевских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.

Абхазия поддерживает стремление президента России Владимира Путина защитить мирное население, осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины. В МИД уверены в успешном завершении спецоперации и скорейшем восстановлении справедливости и законности.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Бжания указал, что Абхазия считает необходимым быть причастными судьбе ДНР и ЛНР и желает им безопасного и устойчивого развития. В ближайшее время правительство Абхазии намеревается заключить межгосударственные договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установить с ними дипломатические отношения.

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии началась 24 февраля. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают вести наступательные действия при поддержке ВС России. Всего за время спецоперации Вооруженными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. По заявлению Минобороны РФ, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.