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03.03.2022 01:07
Рубрика: Легковые авто

Минимальный порог "налога на роскошь" для авто поднимут с 3 до 10 млн

В Налоговый кодекс РФ предложены поправки, поднимающие минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Проект разработан Минпромторгом и будет внесен на обсуждение в правительство в ближайшее время.
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Под действие этих поправок попадут автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

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"При этом на сегодняшний день Минпромторгу России необходимо выполнить требование действующего Налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

В составленный ведомством перечень включены автомобили, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Речь в частности идет о нескольких моделях Audi и BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce. Также в эту категорию попадает и российский Aurus.

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