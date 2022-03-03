Минимальный порог "налога на роскошь" для авто поднимут с 3 до 10 млн

Под действие этих поправок попадут автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

"При этом на сегодняшний день Минпромторгу России необходимо выполнить требование действующего Налогового кодекса и опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей. В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

В составленный ведомством перечень включены автомобили, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Речь в частности идет о нескольких моделях Audi и BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Rolls-Royce. Также в эту категорию попадает и российский Aurus.