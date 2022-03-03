Минпромторг сократит список роскошных автомобилей

Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется "налог на роскошь". Если сейчас лимит составляет 3 млн рублей, то новая планка будет более чем втрое выше - 10 млн рублей.

Проект соответствующих изменений в ближайшее время внесут в правительство. Новые правила будут распространяться на машины, приобретенные с 1 января 2022 года, уточнили в министерстве.

Любопытно, что вместе с этой новостью минпромторг опубликовал текущие списки "роскошных" с точки зрения закона моделей. Речь идет о максимально подробном перечне - со всеми модификациями. Но в любом случае таблица машин в ценовом диапазоне от 3 до 10 млн рублей впечатляет - в ней 1035 наименований. В том числе несколько версий автомобилей Kia, Skoda, Volkswagen и Nissan. То есть марок, которые принято считать массовыми.

А вот список авто стоимостью от 10 млн рублей и выше ровно втрое короче - 345 позиций. Что, собственно, и объясняет инициативу минпромторга. Напомним, разговоры о необходимости поднять порог оценки "роскоши" идут давно. В первую очередь это связано с постоянным подорожанием машин. По факту 3 млн рублей россиянам стало не хватать даже для покупки некоторых китайских моделей.

Как выяснили аналитики агентства "Автостат", в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке выросла более чем на 300 тысяч рублей, превысив 2 млн рублей. Динамика в 20% зафиксирована впервые с 2015 года. В последнюю пятилетку этот показатель не превышал 10%. Помимо инфляционной составляющей, рост цен в 2021 году был вызван нехваткой новых машин у дилеров, которая обусловлена глобальным дефицитом электронных компонентов, и высоким спросом, поясняли в "Автостате".

Последние геополитические события только ускорили этот процесс. Читатели "РГ" утверждают, что прямо сейчас в автосалонах можно найти УАЗ "Патриот" за 3,5 млн рублей и Hyundai Creta за 4,2 млн рублей. То есть автомобили, которые к роскошным отнести просто невозможно.

"Резкий дефицит предложения моментально привел к новому скачку цен. Но покупать машины в новой ситуации большинство россиян не готовы. Во-первых, быстро привыкнуть к таким ценам невозможно. Если еще вчера был бюджет на Toyota Camry, то теперь его едва хватает на простенький Hyundai Solaris. Есть и другая причина: две недели назад примерно половина автомобилей продавалась в кредит. После повышения ставки ЦБ занимать деньги у банков не имеет смысла - очень высокой получится переплата", - сетует эксперт, автор Telegram-канала "Автотелеграм" Дмитрий Баринов.

Уверены в том, что цены будут расти, и участники рынка. "Приостановка поставок автомобилей на российский рынок приведет к пересмотру цен с учетом роста курса доллара по отношению к рублю. Эксперты прогнозировали рост стоимости новых машин до 20% по итогам года, однако в текущей ситуации мы понимаем, что эти показатели могут быть заметно выше. Перебои в логистике, нестабильность курсов валют, рост ставок по автокредитам - все это негативно отразится на объеме продаж в 2022 году", - рассказали "РГ" в Группе компаний "АвтоСпецЦентр".

Владельцы машин из списка роскошных платят транспортный налог c повышенным коэффициентом. Перечень минпромторг обновляет каждый год. В него попадают автомобили самых разных марок. На данный момент, как уже отмечалось, роскошными считаются легковые автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Планка была установлена еще в 2014 году, когда цены, по сведениям агентства "Автостат", были ниже на 99%, то есть вдвое.

Бюджет, который еще недавно покупатели выделяли на покупку Toyota Camry, теперь едва позволит приобрести простенький Hyundai Solaris

Сейчас владельцы автомобилей от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на автомобили возрастом один- два года рассчитывается с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года - 1,1. Сумма налога также зависит от региона и может меняться существенно. В итоге в Москве налог на Bentley 2019 года составит, по данным калькулятора на сайте ФНС, 13,6 тысячи рублей, а на Hyundai - 4,5 тысячи.

Тем временем

"АвтоВАЗ" приостановит сборку автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 по 11 марта. Такое решение принято "в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании", - пояснили в "АвтоВАЗе". За 5 марта сотрудникам выплатят зарплату, а дни с 9 по 11 марта оплатят из расчета две трети от среднемесячного заработка.

В четверг решение прекратить производство автомобилей в России до особого распоряжения приняла Volkswagen Group. А накануне о простое на заводе в Санкт-Петербурге объявили в представительстве японского бренда Toyota. При этом в компании подчеркнули, что причиной стали проблемы с поставками комплектующих. Ранее приостановили конвейеры в России BMW, Hyundai и Renault.

Между тем

Тариф ОСАГО будут менять быстрее

Центробанк сможет оперативно менять границы тарифного коридора по ОСАГО, а также пересматривать коэффициенты. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который, в частности, предусматривает соответствующие поправки в закон об ОСАГО.

В нем отменяется действующее положение закона о том, что срок действия установленных ЦБ предельных размеров базовых страховых тарифов и коэффициентов не может быть менее одного года.

- Отмена этого положения позволит ЦБ менять тарифы с более частой периодичностью, - прокомментировал эту новацию президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - Таким образом, в сложившихся обстоятельствах регулятор будет иметь возможность более оперативного реагирования и сможет корректировать пределы тарифного коридора, не дожидаясь окончания годового срока.

При этом законопроект обязывает публиковать решения об изменении тарифов и коэффициентов в течение 10 суток после их принятия. Изменение тарифов не будут касаться ранее заключенных договоров.

Очевидно, что при сегодняшнем резком росте стоимости запчастей значительно увеличатся выплаты по ОСАГО. А это может повлечь за собой его резкое удорожание. Для того чтобы аккуратные водители его на себе ощутили не настолько резко, насколько те, кто часто попадает в ДТП, было бы логично расширить тарифный коридор. В противном случае может возникнуть ситуация, когда все автовладельцы будут платить по верхней планке. И тогда аккуратные водители, по сути, будут субсидировать аварийных. Однако при таком резком скачке стоимости запчастей и их деффеците возникает проблема. Необходимо также быстро пересматривать единые справочники, по которым считаются выплаты. Новые справочники должны выйти 19 марта. В РСА утверждают, что рост цен в нем будет учтен.

Подготовил Владимир Баршев