Минвостокразвития: Работа по развитию Арктики будет продолжена

Работа по дальнейшему развитию Арктики будет продолжена, невзирая на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического совета. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам Чекункова, министерство продолжит проводить мероприятия Арктического совета по плану.

"Арктика - регион, принимающий на себя основную нагрузку в результате изменений климата. Ответственное сотрудничество в Арктике - залог благополучия будущих поколений людей", - подчеркнул министр.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что США стремятся оспорить законные права России в Арктике.