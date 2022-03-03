Песков подчеркнул важность понимания между Россией и Украиной по гуманитарным коридорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Украина и Россия на переговорах достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров.

Как сообщалось, они будут использоваться для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

"Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, он сообщил, что Владимир Путин пока не получил доклад по итогам российско-украинских переговоров. Об этом он сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса".