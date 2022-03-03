Правительство рассмотрит законопроект о блокировке сайтов с нелегальными БАД

Резонансный законопроект о внесудебной блокировке сайтов, реализующих незарегистрированные биологически активные добавки к пище (БАД), получил поддержку Роспотребнадзора. Проект закона направлен в надзорный орган письмом аппарата правительства для подготовки проекта официального отзыва совместно с иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Документ, вносящий поправки в федеральные законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", был разработан депутатами Государственной Думы Сергеем Неверовым и Александром Петровым. По задумке инициаторов, внесудебной блокировке как одной из мер воздействия могут подвергнуться страницы интернет-магазинов, предлагающие приобрести БАД и спортивное питание, не прошедшие процедуру государственной регистрации в странах ЕАЭС. В частности, под запрет попадет продажа пищевых добавок, в составе которых имеются запрещенные на территории ЕАЭС компоненты.

По словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, бесконтрольное распространение такой продукции, в том числе среди несовершеннолетних, связано со значительными рисками для здоровья граждан и представляет прямую угрозу усилиям государства в сфере здравоохранения. Роспотребнадзор в письме аппарату правительства "констатирует масштабное продвижение на отечественный рынок БАД и спортивного питания, не прошедших должную оценку соответствия (в форме государственной регистрации)".

Инициатива депутатов получила поддержку отраслевых ассоциаций и участников рынка БАД. "Мы уверены, что предлагаемые законопроектом нормы будут являться эффективными с точки зрения защиты прав и здоровья потребителей, а также безопасными в отношении деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов", - отмечается в обращении на имя председателя правительства Михаила Мишустина, подписанном Союзом профессиональных фармацевтических ассоциаций, Российской ассоциацией аптечных сетей, Ассоциацией независимых аптек и другими структурами. Ассоциации просили поддержать новое регулирование в отношении БАД и ссылались на эффективность подобной меры в отношении незарегистрированных лекарственных препаратов. "Только за год после наделения Росздравнадзора такими полномочиями был ограничен доступ к порядка 9000 страницам в сети Интернет, при этом не происходило неоправданной блокировки маркетплейсов. До внедрения данного инструментария в судебном порядке за год доступ удавалось ограничить лишь в среднем к 10 сайтам", - сообщалось в письме.

По информации источников в федеральных органах власти, Роспотребнадзор поддержал позицию отраслевых объединений и отметил, что "Практический опыт, рабочие компетенции и профессиональная экспертиза ведущих российских союзов - производителей БАД и фармацевтической продукции должны быть, безусловно, интегрированы и имплементированы в соответствующую дальнейшую работу над законопроектом". Также ведомство предложило при необходимости организовать экспертную работу на своей площадке.

Стоит отметить, что ряд бизнес-объединений, в первую очередь с иностранными участниками, выступил против обсуждаемой инициативы. Их обращения были рассмотрены, однако органы власти не согласились с приведенными доводами. Так, по результатам рассмотрения обращения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, Минцифры России ответило, что "Целями законопроекта являются оперативное реагирование и пресечение находящейся в незаконном обороте пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям". На описанный в обращении бизнес-структур риск блокировки всего сайта, а не отдельной страницы с продуктом, минцифры заявило, что владельцу ресурса-нарушителя будет предоставлена возможность самостоятельно удалить запрещенную информацию со своего ресурса и уведомить об этом Роскомнадзор. В этом случае запись о данном ресурсе удаляется из Единого реестра и не передается операторам связи в целях обеспечения блокирования. Этот подход, согласно позиции минцифры, является более эффективным с точки зрения обеспечения удаления запрещенного контента. Ведомство отмечает, что большое количество организаторов распространения информации уже много лет работают в данном алгоритме и это не вызывает проблем.

Роспотребнадзор в ответе на обращение Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) отмечает, что пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии требованиям Техническим регламентам Таможенного союза, в противном случае она подлежит изъятию из обращения участником хоздеятельности или по предписанию уполномоченных органов.

Под запрет попадет продажа биологически активных добавок, спортивного питания, в составе которых имеются запрещенные на территории ЕАЭС компоненты

Проект закона вызвал серьезный общественный резонанс и фактически привел к расколу в среде его противников. Так, несмотря на многочисленные заявления руководства АКИТ об отсутствии обсуждения законопроекта с экспертным и бизнес-сообществами, имеются подтверждения того, что это обсуждение было и продолжается до сих пор. В середине февраля Сергей Неверов обсудил с управляющим директором маркетплейса Ozon Сергеем Беляковым основные опасения онлайн-ретейлеров по поводу законопроекта. "Из-за агрессивной пиар-кампании некоторых участников рынка, реализующих [продукцию] под видом БАД, у многих складывается впечатление, что под действие законопроекта попадет вся пищевая продукция. Однако это миф, законопроект корреспондируется с действующими определениями законодательства, речь идет только о той продукции, которая должна и сейчас по закону проходить регистрацию в России или странах Таможенного союза, например БАД или спортивное питание", - пояснил Неверов ТАСС по итогам встречи. В пресс-службе ретейлера подтвердили факт встречи, добавив, что обсуждение касалось возможностей по исключению рисков от принятия законопроекта для добросовестных продавцов.

И добросовестные участники отрасли, и органы власти отмечают, что новое регулирование необходимо дорабатывать. В частности, минцифры предложило вывести социальные сети из-под действия законопроекта, а отраслевые ассоциации - конкретизировать сферу его применения. Эти вопросы будут рассматриваться при подготовке текста документа ко второму чтению в Госдуме.