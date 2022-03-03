Путин присвоил звание Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову

Президент Владимир Путин удостоил звания Героя России погибшего в ходе спецоперации на Украине офицера Вооруженных сил РФ. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами Совбеза в четверг.

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно", - сказал он. По словам главы государства, высокой награды офицер удостоен за то, что в бою уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир, берег подчиненных. Получив тяжелое ранение, сражался до последнего и, оказавшись в окружении боевиков, подорвал гранатой их и себя.

"Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело: с неонацистами, которые издеваются над пленными, зверски их убивают", - отметил Путин.

"Я - русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи", - продолжил президент. "Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин", - сказал он, добавив, что все триста с лишним народностей России невозможно перечислить.

"Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - заключил он.