Путин: Украинские националисты используют мирных жителей как живой щит

Националисты и иностранные наемники на Украине прикрываются мирными жителями как щитом, заявил президент России Владимир Путин.

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и нацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", - сказал Путин 3 марта во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Глава государства напомнил, что "есть абсолютно объективные данные и фотографии того, как размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов".

"Вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы", - подчеркнул президент РФ.