На Сахалине изъяли контрафактную рыбную продукцию на 7,5 млн рублей

На Сахалине сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России выявили факты хранения и реализации рыбной продукции без маркировки.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель покупал рыбу лососевых пород. Хранил ее на складе, а затем перерабатывал и противозаконно продавал. В рефрижераторе, расположенном в Южно-Сахалинске, нашли более 17 тонн продукции стоимостью свыше 7,5 миллиона рублей.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.