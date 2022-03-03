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03.03.2022 11:28

Как бороться с киберуязвимостью предприятий

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 46(8694)
Жизнь современного человека становится немыслимой без гаджета или пульта в руках. Дома и целые города "умнеют". А переход на "удаленку" в период пандемии только подстегнул процесс всеобщей цифровизации. Впрочем, бурный рост обостряет и связанные с ним проблемы, о которых говорили в Омске участники международного ИТ-форума.
За последние три года число "умных" домов в России выросло в восемь раз. Фото: Татьяна Кравченко За последние три года число "умных" домов в России выросло в восемь раз. Фото: Татьяна Кравченко
За последние три года число "умных" домов в России выросло в восемь раз. Фото: Татьяна Кравченко

Цифровые технологии уже закладывают в основу новостроек. За последние три года число "умных" домов в России выросло в восемь раз.

С этого года все вводимые в эксплуатацию жилые комплексы должны быть оснащены интеллектуальными счетчиками электроэнергии. "Россети" уже установили в регионах более 4,5 миллиона таких приборов, а до конца 2030 года планируют увеличить эту цифру более чем в четыре раза. "Умные" счетчики, в отличие от людей, не забывают передавать показания и исключают оплату услуг по завышенному тарифу. А собираемость платежей вырастает на десять-двадцать процентов.

Сейчас в "умных" домах можно дистанционно включать бытовую технику, управлять освещением, вентиляцией и даже уборкой. В Омске появляются учреждения, где "цифра" осуществляет климат-контроль и определяет количество подаваемого тепла в зависимости от температуры на улице, следит за исправностью коммуникаций, безопасностью. И экономит до тридцати процентов ресурсов.

Теперь никого не удивить датчиками, автоматически включающими свет в подъездах, роботами на справочных телефонах банков и ресуроснабжающих организаций, голосовым помощником Алисой. Роботы уже начинают "работать" в регистратуре, проверять температуру и QR-коды в поликлиниках.

Искусственный интеллект, облачные технологии и биометрия все активнее внедряют в цифровые платформы госсектора. Российские ведомства могут использовать этот потенциал для повышения качества принимаемых решений. Однако стремительное развитие ИТ-технологий обозначило и серьезные проблемы отрасли. Одна из главных - киберуязвимость.

Фото: Петр Коннов/РГ
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- В 2021 году в России вредоносным атакам с использованием программ-шифровальщиков подверглось почти шестнадцать тысяч предприятий и организаций. Только в Новосибирской области с ними столкнулось более пятисот компаний. В мире появилось 49 новых семейств шифровальщиков и свыше четырнадцати тысяч новых модификаций зловредов данного типа. И тренд на организацию атак с целью получения выкупа продолжается. Злоумышленники крадут ценные данные и угрожают выложить их в публичный доступ, если им не заплатят, - сообщил эксперт лаборатории Касперского Федор Синицын. - Еще одна тенденция - целью массовых атак становятся уже не корпорации, а средние предприятия, имеющие дело с крупными объемами конфиденциальной информации. В ближайшие годы мы, скорее всего, будем наблюдать усложнение тактик, применяемых мошенниками.

Очевидно: предприятия остро нуждаются в дополнительных гарантиях того, что виртуальные партнеры надежны и не нанесут им вреда.

- Поэтому необходим пересмотр традиционных сервисов информационной безопасности. Мы уже ведем исследования, направленные на применение искусственного интеллекта для решения задач доверенного взаимодействия, а также разрабатываем новые методы непрерывной и скрытой идентификации личности, - поясняет заведующий кафедрой "Комплексная защита информации" Омского государственного технического университета Павел Ложников.

Не менее острый вопрос, волнующий ИТ-сообщество, - нарастающий кадровый дефицит.

- России ежегодно не хватает до миллиона айтишников, - сообщил президент Ассоциации "ИТ-кластер Сибири" Константин Курдюмов. - Вузы не успевают готовить профильных специалистов еще и потому, что им самим недостает квалифицированных кадров. Преподавательская зарплата прельщает далеко не всех.

Сегодня студенты рано начинают подрабатывать. Талантливых ребят компании привлекают хорошим заработком, но при условии полной загрузки. И способные айтишники бросают университеты.

- Решить проблему может построение так называемого эффективного образования - полного цикла развития ИТ-специалиста от школьной скамьи до его интеграции в бизнес и соответствующей профподготовки. Однако сделать это можно только при условии коллаборации образования и бизнеса, - уверен Константин Курдюмов.

Пока же вузы решают проблемы отрасли собственными силами. Омский педагогический университет, например, открывает ряд новых направлений, в том числе "Техносферу цифрового образования". Здесь магистранты будут осваивать передовые технологи - от робототехники до 3D-печати, внедрять их в учебный процесс. А вот ИТ-предпринимателей в Сибири пока не учат нигде. И это тоже вопрос, требующий решения.

Тем временем

Руководство Омской области и компании "ЭР-Телеком Холдинг" обсудили сроки открытия в Омске ИТ-технопарка, резидентами которого станут предприятия, специализирующиеся на развитии цифровых и биотехнологий. Парк предполагает создание современного пространства с развитой инфраструктурой, институтами поддержки стартапов, конгресс-холлом и выставочным центром. Концепт уже готов, площадка определена. Предполагается, что ИТ-технопарк начнет работу уже в этом году.

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