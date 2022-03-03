Торговые центры в Ленобласти получили сообщения о минировании

В Ленинградской области крупные торговые центры - "Мега-Дыбенко" в Кудрово и "Мега-Парнас" в Бугровском поселении - обследуют из-за поступления сообщений об угрозах взрыва.

При этом у регионального ГУ МЧС нет информации об эвакуации сотрудников и посетителей торговых центров, сообщает ТАСС. Здания проверяют сотрудники экстренных служб.

Ранее аналогичные сообщения об угрозах взрыва получили Санкт-Петербургский государственный университет и его Академическая гимназия. Обучающихся, преподавателей и других сотрудников эвакуировали из зданий на Университетской набережной, 7-9 и в Петергофе. Аналогичное сообщение приходило в СПбГУ 1 марта: тогда студентов и сотрудников эвакуировали, но в ходе проверки взрывоопасных предметов не нашли.