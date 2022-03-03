На врачей, изуродовавших участницу конкурса красоты из Сочи, завели дело

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил в конце минувшей недели уголовное дело в отношении двух врачей частной клиники, которых подозревают в оказании платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Обладательница титулов "Миссис Южный федеральный округ" и "Вице-миссис Россия International - 2020" Юлия Тарасевич на всех ранних фотографиях предстает яркой блондинкой с пухлыми щечками и уверенным взглядом. Но, обеспокоенная начинающимися возрастными изменениями, в конце 2020 года (как раз после получения второго престижного титула) красавица решилась на аппаратную процедуру по подтяжке овала лица. В сочинской клинике пластический хирург, по словам пациентки, убедил ее в необходимости "более радикальных мер" - проведении блефаропластики верхних и нижних век, а также подтяжки мягких тканей средней трети лица уже в столице края.
- Примечательно то, что хирургические вмешательства врач в Краснодаре решил проводить вместе с коллегой, который прямо на операционном столе настойчиво порекомендовал мне еще и удаление так называемых комков Биша для лучшего эффекта, - рассказала корреспондентам "РГ" Юлия Тарасевич. - Супруг сразу внес в кассу клиники дополнительную сумму. Всего за операции мы отдали около 300 тысяч рублей. Зато на восстановление уже ушло 1,5 миллиона рублей. И столько мучений!
Операция, действительно, имела поистине кошмарные последствия. Юлия вспоминает, что отек тканей, перешедший с лица на шею, держался долгие четыре месяца и вызвал серьезные дефекты кожи. Ей было трудно открывать и закрывать глаза, вдобавок ко всему из-за множества рубцов случился паралич лицевого нерва, отчего черты будто окаменели. Когда женщина обратилась за разъяснениями к хирургам, проводившим операцию, те ответили так: мол, изменения стали следствием реакции на введенный препарат из-за генетического заболевания Юлии, которое... почему-то обнаружилось задним числом.
- Я лишилась красоты, - с болью признается Юлия. - А ведь минувшим летом должна была претендовать на участие в конкурсе "Миссис Галактика". Ни один из владельцев клиник не предложил мне за свой счет помощь, и ни один из хирургов не принес извинения.
Ошибки пришлось исправлять московским врачам. Как отметил столичный пластический хирург Давид Гришкян, это очень сложный случай, ведь прежняя операция привела к завалам в области нижних век и скелетизации верхних (истончение подкожно-жировой клетчатки. - Прим. ред.). Единственная методика, которая хоть как-то могла улучшить дело, - это липофилинг.
- Мы провели коррекцию верхних и нижних век и ввели рекордное количество жира в область нижних век, - уточнил Гришкян. - Во время операции было ужасно тяжело работать, потому что фактически не имелось тканей, одни только рубцы. Канюля хрустела и чуть не сломалась, но мы получили хороший результат.
Впереди еще не одна восстановительная операция. Между тем клиника MEDEAST (с исключительно положительными отзывами в интернете) в центральной части Краснодара, где Юлии должны были стереть пять-десять лет, заняла глухую оборону. На просьбу журналистов "РГ" прокомментировать случившееся администрация этого учреждения вообще никак не отреагировала. "Руководство вам перезвонит", - заверили на том конце телефона и положили трубку.
И все же молчанием медики вряд ли отделаются.
"Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза на предмет определения степени тяжести вреда здоровью, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, также следователи выясняют, есть ли иные пациенты, которые могли пострадать от некачественных услуг в данной клинике".
Стоит отметить, что это уже не первый громкий скандал с участием жертв индустрии красоты в Краснодарском крае. В апреле 2019 года общественность потрясла новость о пластическом лжехирурге, 36-летней Алене Верди (ее прозвали "доктором Франкенштейном"), которая, несмотря на отсутствие профессиональных знаний, без всякого стеснения вела широкую рекламу своих услуг в интернете. Аферистка провела под стражей в СИЗО почти десять месяцев и в течение этого времени так и не смогла предъявить следователям подлинные дипломы о высшем медицинском образовании. Ей вменили ("Скальпель уродства" - "РГ-Неделя" от 10.04.2019) семь фактов оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. По словам пострадавших, врач оперировала их не только в медицинском центре Краснодара, но и нередко на дому.
Кстати, Алена Верди так и не дождалась судебного заседания, она скончалась в июне 2020 года, после чего ее уголовное дело было прекращено по решению Ленинского районного суда Краснодара.