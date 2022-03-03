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03.03.2022 01:20
Рубрика: Происшествия

На врачей, изуродовавших участницу конкурса красоты из Сочи, завели дело

Текст: Ирина Белова, Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 45(8693)
На Кубани громадный резонанс получила история 43-летней победительницы и призера нескольких конкурсов красоты из Сочи Юлии Тарасевич: после неудачной пластической операции она теперь выходит на улицу только в маске. В результате хирургических вмешательств женщина не может закрывать глаза, ее лицо утратило подвижность и покрылось буграми.
После неудачной операции Юлия теперь выходит на улицу только в маске. Фото: Instаgram Юлии Тарасевич После неудачной операции Юлия теперь выходит на улицу только в маске. Фото: Instаgram Юлии Тарасевич
После неудачной операции Юлия теперь выходит на улицу только в маске. Фото: Instаgram Юлии Тарасевич

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил в конце минувшей недели уголовное дело в отношении двух врачей частной клиники, которых подозревают в оказании платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).

Обладательница титулов "Миссис Южный федеральный округ" и "Вице-миссис Россия International - 2020" Юлия Тарасевич на всех ранних фотографиях предстает яркой блондинкой с пухлыми щечками и уверенным взглядом. Но, обеспокоенная начинающимися возрастными изменениями, в конце 2020 года (как раз после получения второго престижного титула) красавица решилась на аппаратную процедуру по подтяжке овала лица. В сочинской клинике пластический хирург, по словам пациентки, убедил ее в необходимости "более радикальных мер" - проведении блефаропластики верхних и нижних век, а также подтяжки мягких тканей средней трети лица уже в столице края.

- Примечательно то, что хирургические вмешательства врач в Краснодаре решил проводить вместе с коллегой, который прямо на операционном столе настойчиво порекомендовал мне еще и удаление так называемых комков Биша для лучшего эффекта, - рассказала корреспондентам "РГ" Юлия Тарасевич. - Супруг сразу внес в кассу клиники дополнительную сумму. Всего за операции мы отдали около 300 тысяч рублей. Зато на восстановление уже ушло 1,5 миллиона рублей. И столько мучений!

Операция, действительно, имела поистине кошмарные последствия. Юлия вспоминает, что отек тканей, перешедший с лица на шею, держался долгие четыре месяца и вызвал серьезные дефекты кожи. Ей было трудно открывать и закрывать глаза, вдобавок ко всему из-за множества рубцов случился паралич лицевого нерва, отчего черты будто окаменели. Когда женщина обратилась за разъяснениями к хирургам, проводившим операцию, те ответили так: мол, изменения стали следствием реакции на введенный препарат из-за генетического заболевания Юлии, которое... почему-то обнаружилось задним числом.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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- Я лишилась красоты, - с болью признается Юлия. - А ведь минувшим летом должна была претендовать на участие в конкурсе "Миссис Галактика". Ни один из владельцев клиник не предложил мне за свой счет помощь, и ни один из хирургов не принес извинения.

Ошибки пришлось исправлять московским врачам. Как отметил столичный пластический хирург Давид Гришкян, это очень сложный случай, ведь прежняя операция привела к завалам в области нижних век и скелетизации верхних (истончение подкожно-жировой клетчатки. - Прим. ред.). Единственная методика, которая хоть как-то могла улучшить дело, - это липофилинг.

- Мы провели коррекцию верхних и нижних век и ввели рекордное количество жира в область нижних век, - уточнил Гришкян. - Во время операции было ужасно тяжело работать, потому что фактически не имелось тканей, одни только рубцы. Канюля хрустела и чуть не сломалась, но мы получили хороший результат.

"За операции мы отдали 300 тысяч рублей, зато на восстановление уже ушло 1,5 миллиона"

Впереди еще не одна восстановительная операция. Между тем клиника MEDEAST (с исключительно положительными отзывами в интернете) в центральной части Краснодара, где Юлии должны были стереть пять-десять лет, заняла глухую оборону. На просьбу журналистов "РГ" прокомментировать случившееся администрация этого учреждения вообще никак не отреагировала. "Руководство вам перезвонит", - заверили на том конце телефона и положили трубку.

И все же молчанием медики вряд ли отделаются.

Пластические хирурги изуродовали участницу конкурсов красоты из Сочи

"Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза на предмет определения степени тяжести вреда здоровью, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, также следователи выясняют, есть ли иные пациенты, которые могли пострадать от некачественных услуг в данной клинике".

Судьба "доктора Франкенштейна"

Стоит отметить, что это уже не первый громкий скандал с участием жертв индустрии красоты в Краснодарском крае. В апреле 2019 года общественность потрясла новость о пластическом лжехирурге, 36-летней Алене Верди (ее прозвали "доктором Франкенштейном"), которая, несмотря на отсутствие профессиональных знаний, без всякого стеснения вела широкую рекламу своих услуг в интернете. Аферистка провела под стражей в СИЗО почти десять месяцев и в течение этого времени так и не смогла предъявить следователям подлинные дипломы о высшем медицинском образовании. Ей вменили ("Скальпель уродства" - "РГ-Неделя" от 10.04.2019) семь фактов оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. По словам пострадавших, врач оперировала их не только в медицинском центре Краснодара, но и нередко на дому.

Кстати, Алена Верди так и не дождалась судебного заседания, она скончалась в июне 2020 года, после чего ее уголовное дело было прекращено по решению Ленинского районного суда Краснодара.

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