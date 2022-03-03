В Тюмени подполковника МВД будут судить из-за выдачи прав за взятки

В Ленинский райсуд Тюмени поступило два уголовных дела (каждое состоит из 15 томов) в отношении экс-начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств управления МВД России Михаила Жигалкина. Вместе с посредником полицейский обвиняется в совершении 38 преступных эпизодов. В СИЗО он находится с марта прошлого года.

По материалам следствия, с февраля 2019-го по декабрь 2020 года посредник получал деньги от желающих обзавестись правами в короткий срок (преимущественно это были граждане соседних государств) и передавал их подполковнику. Тот в свою очередь наказывал подчиненным инспекторам ставить баллы за условные экзамены. Без малого за год сообщники выдали почти 40 документов, которые настоящие лишь отчасти - законным путем их никто не получил.

Следователи допросили сотню человек, изъяли и изучили не соответствующую действительности экзаменационную документацию. Кстати, всех взяткодателей тоже привлекли к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, и полицейский, и его "помощник" полностью признали вину. Сам Жигалкин, по его словам, действовал по указке главы Госавтоинспекции области Александра Селюнина. Тот находится в СИЗО по обвинению в 13 эпизодах - получение через посредника взяток в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе и за незаконные действия в пользу взяткодателя. На его имущество наложен арест.