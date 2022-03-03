РКН потребовал от Telegram удалить боты с информацией о военнослужащих ВС РФ

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты, которые предлагают информацию о военнослужащих ВС РФ. Соответствующее письмо уже направлено администрации мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграмм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине", - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что такие сайты и боты создаются с именами популярных сервисов, чтобы ввести пользователей в заблуждение. В Роскомнадзоре считают, что собранную информацию о военнослужащих и членах их семей злоумышленники могут использовать для противоправных действий.

Ведомство уже передало информацию о выявленных ботах и сайтах в следственные органы. Также Роскомнадзор предостерег от распространения в Интернете информации о родных и близких, проходящих военную службу.