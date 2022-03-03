Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять фейки в YouTube

Компания Google должна прекратить распространять через YouTube ложную рекламу о военной спецоперации в Донбассе, которая также не содержит возрастной маркировки. О своем требовании в адрес компании сообщил Роскомнадзор.

"Роскомнадзор направил письмо ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) с требованием незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в сообщении службы.

Распространение своих роликов видеохостинг нарушает не только правила возрастной маркировки самого сервиса, но и российское законодательство, подчеркнули в Роскомнадзоре. Там отметили, что администрация YouTube должна самостоятельно пересмотреть условия модерации рекламы и прекратить показывать ее российским пользователям.