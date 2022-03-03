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03.03.2022 08:30
Рубрика: Происшествия

СК велел выявлять наемников при расследовании дел, касающихся спецоперации

Текст: Наталья Козлова
Ведомство Александра Бастрыкина заявило, что судя по информации из открытых источников, иностранные наемники прибывают на территорию Украины для поддержки украинским военным.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В связи с чем Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства "устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий с целью привлечения к уголовной ответственности по ст. 359 УК РФ (наемничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

Бастрыкин рассказал, как будут расследоваться преступления против граждан ЛДНР

А еще Глава Следственного комитета Александр дал несколько поручений о фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины.

Так 2 марта в Кировском районе Донецка двое подростков получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских силовиков и были госпитализированы в лечебные учреждения республики.

В тот же день Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую Народную Республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня погибли двое мирных жителей, и еще двое получили ранения. А, в Донецке и примыкающем к нему городе Макеевке обстреляли школу, два детских сада, здание спорткомплекса.

Кроме этого, в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Докучаевск один мирный житель был ранен.

Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата продолжить работу по фиксации и закреплению доказательств о новых случаях получения ранений и гибели мирных граждан в результате обстрелов ВСУ. Также Председатель СК России указал подчиненным на необходимость тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих.

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