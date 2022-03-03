Техника, смартфоны и машины из Южной Кореи не попали под санкции против РФ

Южнокорейская бытовая техника, а также смартфоны и автомобили, произведенные на территории Южной Кореи, не попадут под санкции США против России.

Об этом объявило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Исключение для южнокорейской техники было согласовано на переговорах с Бюро промышленности и безопасности США по теме контроля экспортных потоков в Россию.

"Министерство торговли США заявило, что даже если правило прямого иностранного продукта (FDPR) применяется к смартфонам, готовым автомобилям, стиральным машинам и т.д., их можно с уверенностью рассматривать как исключение [из правила при текущих санкциях], если только эта техника не экспортируется конечным потребителям в военных целях", - говорится в сообщении. Также исключению из правил подлежит экспорт запчастей дочерним предприятиям Южной Кореи и Вьетнама в Россию.

Правило прямого иностранного продукта - FDPR - было введено США на минувшей неделе в отношении территории России в рамках контроля экспортных потоков. Суть правила в том, что все компании должны получить лицензию от США на товары, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, прежде чем они смогут отправить эти товары в Россию. Таким образом США хотели ограничить доступ РФ к мировым высокотехнологичным продуктам.

В Южной Корее, которая поставляет на российский рынок, например, технику Samsung, доля продаж которой в сегменте смартфонов составляет около 30%, опасались прерывания экспорта, так как в тех же смартфонах (и не только) используются связанные с США составляющие. Изначально США не включили Южную Корею в список исключений из FDPR, поэтому страна запросила переговоры, закончившиеся успешно.