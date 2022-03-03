Зеленский сообщил о направляющихся на Украину 16 тысячах наемников

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения в Instagram сообщил о прибытии в страну первых из 16 тысяч иностранных наемников, пожелавших "воевать" на стороне Киева, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 марта украинские власти объявили о введении безвизового режима для иностранцев, прибывающих в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе. Зеленский отметил, что согласно президентскому указу 2016 года, иностранцы могут служить в ВСУ и в силах территориальной обороны.

Между тем западные страны со скепсисом отнеслись к инициативе Киева.

Так, власти Австрии заявили, что закон страны не позволяет австрийцам участвовать в боевых действиях под флагом другого государства и напрямую регламентирует возможность лишения гражданства для подобных "добровольцев".

Британские эксперты подвергли критике министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс за ее слова о поддержке желания соотечественников бороться "за демократию" на Украине. По мнению специалистов, такая авантюра, в условиях невозможности снабжения боеприпасами и снаряжением, неминуемо приведет к бессмысленной гибели британских подданных. Вскоре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потенциальных наемников ждет суд на родине.

Власти Франции в качестве превентивной меры арестовали 15 человек из состава Иностранного легиона, готовившихся к отправке на Украину.

В то же время стало известно о принятии латвийским парламентом поправки, позволяющей гражданам государства участвовать в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева.