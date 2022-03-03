Житель Мелитополя о гуманитарной помощи из России: "Это жест гуманизма"

Гуманитарную помощь уже получили жители Мелитополя. Кадры из города появились в Сети. К грузовику с продуктами (в первую очередь, это консервы, крупы и другие бакалейные товары) пришло много людей. Они спокойно стоят в очереди. Один из местных жителей с трудом сдерживал эмоции и назвал гуманитарную помощь из России жестом гуманизма (смотрите на видео).

Напомним, 25 февраля российские военнослужащие, "не встречая сопротивления", вошли в украинский город Мелитополь, сообщили в Минобороны России. Это произошло после высадки морского десанта в районе украинского населенного пункта Азовское. В военном ведомстве подчеркнули, что мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих.

"РГ" также уже сообщала о том, что на территорию Харьковской области на Украине российские военные доставили партию гуманитарного груза объемом свыше 30 тысяч тонн. Продукты питания передадут в первую очередь женщинам, детям, пожилым людям.