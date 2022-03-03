Жителям Херсонской, Сумской и Харьковской областей передадут 315 тонн гумпомощи

На подконтрольных Вооруженным Силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению.

В четверг, выступая на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей было доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

"Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областях, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты", - отметил Мизинцев.

Вся эта работа ведется на фоне назревающей на Украине гуманитарной катастрофы. Особенно это касается крупных городов страны. В частности, Киева с населением около трех миллионов человек, Харькова - где проживают до 1,5 миллиона человек, Сумов с населением до 300 тысяч жителей, а также ряда других населенных пунктов.

"В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места, - сообщил Мизинцев. - Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины". Все эти факты, по словам генерала, открыто свидетельствуют о применении киевским режимом запрещенных приемов ведения боевых действий и нарушении норм международного права. "Таким образом, на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа", - сделал вывод Мизинцев.