Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы

Беларусь усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны, подтвердил заместитель командующего ВВС и ПВО полковник Анатолий Булавко.

Представитель командования проинформировал, что на сегодняшний день "сотни военнослужащих выполняют постоянно задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы". При этом он подчеркнул, что "значительно возрос объем негативного воздействия на этих военнослужащих и членов их семей, которое осуществляется с использованием сети интернет, мобильных средств связи, зарегистрированных на территории Украины, Польши, США, Канады и других зарубежных государств".

В этой связи Булавко дал понять, что любые "попытки деморализовать личный состав ВВС и войск ПВО абсолютно бесперспективны. Мы ничего не делаем такого, за чтобы нам можно было краснеть перед нашим народом. Мы находимся на своей земле, мы защищаем свое небо, мы охраняем мирный труд нашего народа".