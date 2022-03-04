ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о росте цен

Федеральная антимонопольная служба планирует сократить сроки подготовки документов, касающихся реализации мер антимонопольного реагирования. Речь, в частности, идет о публичных заявлениях, которые могут стать причиной искусственного ажиотажного спроса, говорится в сообщении ведомства.

"Предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. Этот инструмент позволяет предотвращать планируемые антиконкурентные действия на социально значимых товарных рынках, а также сокращать количество возбуждаемых антимонопольных дел и назначаемых по результатам их рассмотрения штрафов", - пояснили в пресс-службе ФАС.

Предполагается, что служба будет оформлять необходимые документы в течение двух рабочих дней. Сейчас предельный срок составляет 10 дней.

В четверг ФАС выдала ряд предостережений должностным лицам нескольких крупных агентств недвижимости. В ведомстве посчитали, что их публичные заявления могли спровоцировать ажиотажный спрос и "негативно сказаться на ценах для конечного потребителя".