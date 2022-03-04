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Текст:   Анастасия Селиванова 
07:52 04.03.2022

Гендиректор Airbnb заявил о приостановке работы сервиса в России и Беларуси

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb приостановит работу на территории двух стран - России и Беларуси. Об этом сообщил генеральный директор сервиса Брайан Челси.

"Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Беларуси", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

О приостановке работы в России за последнюю неделю объявили многие зарубежные компании и сервисы после начала военной операции на Украине и введения санкций против РФ западными странами. Среди последних приостановивших деятельность, например, IKEA, которая с 4 марта закрыла все свои магазины в РФ.

Skoda приостанавливает свою деятельность в России

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