Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России

Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкционного списка США.

"Сеул и Соединенные Штаты договорились включить республику в список стран, на которые не распространяется действие новых правил", - рассказали в министерстве торговли, промышленности и энергетики РК.

На прошлой неделе Вашингтон ввел ограничения на поставки в Россию. Речь идет об экспортном контроле. Для того, чтобы отправить свою продукцию с американскими технологиями из третьих стран в Россию, необходимо получить лицензию властей США.

Чтобы снизить возможные убытки для фирм, министр торговли Республики Корея (РК) Ё Хан Гу накануне отправился в рабочую командировку в Соединенные Штаты. В ходе переговоров в столице США ему удалось убедить американцев добавить РК в список стран, в отношении которых будет сделано исключение.

Теперь южнокорейские фирмы могут не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в РФ.

При этом подчеркивается, что экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других стран Запада. Об этом пишет ТАСС.