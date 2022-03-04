Москалькова: Приостановка членства в Совете Европы не вернет в РФ смертную казнь

Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению в нашей стране смертной казни. В этом уверена уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, за более 20 лет в России выросло поколение, которое по-другому относится к наказаниям за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление", - приводит РИА Новости слова Москальковой.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ в организации. Но без России он просто будет не нужен, так как она остается самой большой страной Европы, высказывал мнение вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.