Panasonic сообщил о приостановке поставок техники в Россию

Один из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в мире - японская корпорация Panasonic - сообщила, что приостанавливает торговые операции с Россией.

"Из-за экономических, логистических и других проблем практического характера мы в принципе решили приостановить [торговые] сделки с Россией", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Panasonic продолжит продажи техники, которая сейчас находится в российских магазинах, но когда могут быть восстановлены поставки из-за рубежа, компания не знает, добавляет ТАСС.

Ранее американская Intel, занимающаяся, в частности, поставками чипов, также заявила о приостановках поставок в Россию. Причина - санкции, введенные западными странами против РФ на фоне военной спецоперации на Украине.