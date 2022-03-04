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    04.03.2022 13:05
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    Panasonic сообщил о приостановке поставок техники в Россию

    Philip FONG/ AFP
    Philip FONG/ AFP

    Один из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в мире - японская корпорация Panasonic - сообщила, что приостанавливает торговые операции с Россией.

    "Из-за экономических, логистических и других проблем практического характера мы в принципе решили приостановить [торговые] сделки с Россией", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

    Panasonic продолжит продажи техники, которая сейчас находится в российских магазинах, но когда могут быть восстановлены поставки из-за рубежа, компания не знает, добавляет ТАСС.

    Ранее американская Intel, занимающаяся, в частности, поставками чипов, также заявила о приостановках поставок в Россию. Причина - санкции, введенные западными странами против РФ на фоне военной спецоперации на Украине.

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