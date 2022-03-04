Компания Intel приостановила поставки в Россию и Беларусь

Американская компания Intel приняла решение приостановить поставку своей продукции в Россию и Беларусь из-за ситуации на Украине и западных санкций.

"Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом", - говорится в сообщении компании.

Компания Intel занимается разработкой и производством электронных устройств и компьютерных компонентов, в частности микропроцессоров. В российском подразделении компании числится 60 человек персонала, пишет "Интерфакс". Большая часть компонентов продается через дочернее предприятие в РФ в составе компьютерной техники разных производителей.