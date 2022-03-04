Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День девятый. Онлайн

Новости

Крупнейший поставщик ПО для строительства Autodesk приостановил работу в РФ 09:57
В Москве рекордно рано запустят прокат электросамокатов 09:26
Аварийное сахалинское судно отбуксировали в японский порт 09:01
РКН ограничил доступ к сайтам Meduza, "Радио Свобода" и русской службы "Би-Би-Си" 08:57
Москалькова рассказала о желающих приехать в Россию украинцах 08:56
В Самаре отменили QR-коды при посещении ТЦ, ресторанов и театров 08:27
Москалькова: Приостановка членства в Совете Европы не вернет в РФ смертную казнь 08:22
Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован 08:18
В Якутии приняли первых беженцев из Донбасса 08:11
ЦБ понизил комиссию при покупке долларов и евро на бирже до 12% 08:07
Названы регионы-лидеры по уровню кредитного благополучия 07:56
Гендиректор Airbnb заявил о приостановке работы сервиса в России и Беларуси 07:52
Google приостановил продажу всей онлайн-рекламы в России 07:42
Овечкин сократил отставание от Ягра до трех шайб 07:25
Сахалинское судно "Рубиновый" потеряло ход у берегов Хоккайдо 07:21
Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России 06:50
В Бурятии собака покусала женщину и подростка 05:42
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России 05:40
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС 04:55
Все школы Биробиджана вышли с карантина по COVID-19 и ОРВИ 04:54
В Бурятии отменили большинство ограничений по COVID-19 04:39
Администрация Панамского канала отказалась блокировать проход кораблям РФ 04:37
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный" 04:35
Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России 04:20
Представитель Запорожской АЭС сообщил о пожаре на территории станции 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 08:30
Рубрика: Власть

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День девятый. Онлайн

Текст: Павел Дульман, Илья Максимов, Иван Петров, Дмитрий Сосновский, Александр Степанов

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Вооруженные Силы Российской Федерации развивают наступление, действуя совместно с подразделениями народных республик Донбасса. Накануне в результате переговоров с украинской стороной удалось договориться по вопросу создания гуманитарных коридоров для вывода населения.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День восьмой. Онлайн

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Вчера на заседании Совбеза РФ глава государства отметил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине действуют с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения остаются в строю.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР ЛНР В мире экс-СССР ДНР В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Онлайн-трансляции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России
Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД