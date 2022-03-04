Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День девятый. Онлайн

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Вооруженные Силы Российской Федерации развивают наступление, действуя совместно с подразделениями народных республик Донбасса. Накануне в результате переговоров с украинской стороной удалось договориться по вопросу создания гуманитарных коридоров для вывода населения.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Вчера на заседании Совбеза РФ глава государства отметил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине действуют с полным пониманием правоты своего дела, даже после ранения остаются в строю.