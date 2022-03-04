Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о ликвидации пожара в учебном корпусе Запорожской АЭС. Возгорание было ликвидировано в 07:20 по московскому времени, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что утром 4 марта представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз сообщил о пожаре на станции.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам генерала, персонал станции продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки, а радиоактивный фон находится в норме.