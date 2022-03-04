200 школьников стали участниками профориентационного проекта Калининской АЭС

В Центре общественной информации Калининской АЭС прошла публичная презентация многоязычного Глоссария терминов атомной отрасли и конференция участников профориентационного образовательного проекта "АТОМ stream of gloss". Его участниками стали порядка 200 учащихся школ и колледжей из Курчатова, Снежинска, Волгодонска, Балакова, Саратова, Твери и других городов.

Суть проекта заключается в изучении иностранных языков и расширении электронного мультиязычного словаря технических терминов атомной отрасли, представленного в начале 2021 года.

В рамках проекта школьники и студенты готовили презентации на русском, английском и немецком языках о своих городах, а также на одну из тем по направлению атомной энергетики. В их числе - "Атомная энергетика", "Безопасность на АЭС", "Плавучие атомные станции", "Экология и АЭС", "Топливный цикл", "Атомная медицина", "Атомный флот", "Атомная наука", "Профессии атомной отрасли", "Международные проекты ГК "Росатом".

Затем представленные работы оценивались экспертами и определялись лучшие. Эти презентации вошли в тематические разделы, из которых и сформирован общий электронный полилингвальный "атомный" словарь". Сейчас он состоит из 10 разделов и включает в себя 560 технических терминов с определениями и иллюстрациями.

По словам Елены Якуничкиной, руководителя программ центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома", участие в таком проекте дает детям достаточный уровень технического иностранного языка и серьезный багаж знаний в области атомной энергетики, что способствует их профессиональному самоопределению.

"В условиях, когда присутствие Госкорпорации "Росатом" вышло далеко за пределы страны, специалисты атомной отрасли должны обладать не только инженерно-техническими компетенциями, но и свободно работать в многоязычном пространстве", - отметила Е. Якуничкина.