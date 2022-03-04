200 школьников стали участниками профориентационного проекта Калининской АЭС

Новости

Росздравнадзор предложил упростить регистрацию фармпродукции 14:36
Путин: Беларусь заинтересована в присутствии на Балтике 14:33
МЧС России обеспечит безопасность 2,2 тысячи мероприятий в мартовские праздники 14:06
В Москве похолодает до минус 13 градусов 14:02
МИД РФ: Страны Запада с помощью Украины реализуют план по разрушению России 13:59
Россияне вложили "живые" деньги во вторичное жилье 13:41
В Минздраве назвали проблемы с поставками лекарств временными 13:38
В НАТО заявили, что не ищут войны с Россией 13:33
Первый канал покажет фильм о жене Шостаковича 13:31
Москалькова оценила работу ПВР в Ростовской области 13:20
Panasonic сообщил о приостановке поставок техники в Россию 13:05
Лукашенко подписал решение референдума по изменениям в Конституцию Беларуси 13:00
Посол РФ во Франции сообщил о задержании российских судов 12:59
В Подмосковье задержан 76-летний "вор в законе" Апакела 12:57
Минфин оценил последствия заморозки российских международных резервов 12:50
В Совфеде прокомментировали высказывание сенатора США о Путине 12:42
ФАС согласовала предельную отпускную цену для "ЭпиВакКорона-Н" 12:38
S7 объявила об отмене всех международных рейсов с 5 марта 12:35
Правительство может получить право индексировать пенсии несколько раз в год 12:23
Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы 12:12
Обвинение в коррупции предъявлено пятерым сотрудникам полиции в Иркутской области 12:04
В Польше освещавшего события на Украине испанского журналиста обвинили в шпионаже 11:58
Международный комитет Совфеда поддержал закон о санкциях за фейки про армию России 11:57
В Мелитополь доставлено 110 тонн гуманитарной помощи из Крыма 11:44
Глава Дагестана посетил семью погибшего в спецоперации Героя России 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 12:42

200 школьников стали участниками профориентационного проекта Калининской АЭС

В Центре общественной информации Калининской АЭС прошла публичная презентация многоязычного Глоссария терминов атомной отрасли и конференция участников профориентационного образовательного проекта "АТОМ stream of gloss". Его участниками стали порядка 200 учащихся школ и колледжей из Курчатова, Снежинска, Волгодонска, Балакова, Саратова, Твери и других городов.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Суть проекта заключается в изучении иностранных языков и расширении электронного мультиязычного словаря технических терминов атомной отрасли, представленного в начале 2021 года.

Фото: Калининская АЭС
Калининская АЭС обеспечила более 1 миллиарда рублей дополнительной выручки

В рамках проекта школьники и студенты готовили презентации на русском, английском и немецком языках о своих городах, а также на одну из тем по направлению атомной энергетики. В их числе - "Атомная энергетика", "Безопасность на АЭС", "Плавучие атомные станции", "Экология и АЭС", "Топливный цикл", "Атомная медицина", "Атомный флот", "Атомная наука", "Профессии атомной отрасли", "Международные проекты ГК "Росатом".

Затем представленные работы оценивались экспертами и определялись лучшие. Эти презентации вошли в тематические разделы, из которых и сформирован общий электронный полилингвальный "атомный" словарь". Сейчас он состоит из 10 разделов и включает в себя 560 технических терминов с определениями и иллюстрациями.

По словам Елены Якуничкиной, руководителя программ центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома", участие в таком проекте дает детям достаточный уровень технического иностранного языка и серьезный багаж знаний в области атомной энергетики, что способствует их профессиональному самоопределению.

"В условиях, когда присутствие Госкорпорации "Росатом" вышло далеко за пределы страны, специалисты атомной отрасли должны обладать не только инженерно-техническими компетенциями, но и свободно работать в многоязычном пространстве", - отметила Е. Якуничкина.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Госдума ввела уголовное наказание за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ
Белоусов назвал три варианта действий для компаний, приостановивших работу в России
МИД РФ: Страны Запада с помощью Украины реализуют план по разрушению России
"Роскосмос" прекратит подготовку к запускам аппаратов OneWeb с трех космодромов