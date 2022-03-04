    Подписка на издание
    Легковые авто
    Тест-драйвы
    Российский автопром
    ПДД
    Видео
    Дороги
    Страхование
    Коммерческий транспорт
    Автопарк
    в соц. сетях:
    Автопарк
    в соц. сетях:
    Рубрика:
    04.03.2022 13:51

    Андрей Бочкарев: На Южной рокаде построен подземный переход

    Андрей Бочкарев: На Южной рокаде построен подземный переход
     Текст: 
    О появлении нового подземного перехода на пересечении улиц Верхние Поля и Марьинский парк сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он построен в рамках реконструкции МКАД на четвертом участке Южной рокады.
    Илья Питалев/РИА Новости
    Илья Питалев/РИА Новости

    Бочкарев рассказал: "Оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных горожан, этот переход сделает улицу Верхние Поля более безопасной для пешеходов и позволит увеличить ее пропускную способность".

    Бочкарев напомнил, что в январе 2022 года на Южной рокаде досрочно завершена реконструкция МКАД на участке от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе общей протяженностью дорог 0,92 км. "Открытие движения по данному участку Южной рокады позволило снизить транспортную загруженность южной и юго-восточной части МКАД за счет локального уширения на данном участке", - сообщил заммэра.

    Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта" - генподрядчик и генпроектировщик ряда участков Южной рокады, а также Юго-Восточной хорды, отметил, что на четвертом участке Южной рокады предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью более 3,3 км, а улица Верхние Поля после завершения работ станет шестиполосной. По его словам, готовность четвертого участка Южной рокады сейчас составляет 40%. Весной планируется приступить к благоустройству прилегающей территории, включающему устройство 8 га газона, высадку порядка 630 деревьев и более 21 тысячи кустарников.

    Южная рокада - часть новой хордовой системы скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

    Наш Telegram