Андрей Бочкарев: На Южной рокаде построен подземный переход

Бочкарев рассказал: "Оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных горожан, этот переход сделает улицу Верхние Поля более безопасной для пешеходов и позволит увеличить ее пропускную способность".

Бочкарев напомнил, что в январе 2022 года на Южной рокаде досрочно завершена реконструкция МКАД на участке от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе общей протяженностью дорог 0,92 км. "Открытие движения по данному участку Южной рокады позволило снизить транспортную загруженность южной и юго-восточной части МКАД за счет локального уширения на данном участке", - сообщил заммэра.

Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта" - генподрядчик и генпроектировщик ряда участков Южной рокады, а также Юго-Восточной хорды, отметил, что на четвертом участке Южной рокады предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью более 3,3 км, а улица Верхние Поля после завершения работ станет шестиполосной. По его словам, готовность четвертого участка Южной рокады сейчас составляет 40%. Весной планируется приступить к благоустройству прилегающей территории, включающему устройство 8 га газона, высадку порядка 630 деревьев и более 21 тысячи кустарников.

Южная рокада - часть новой хордовой системы скоростных магистралей Москвы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.