В Москве рекордно рано запустят прокат электросамокатов

В Москве первые операторы кикшеринга уже начали расставлять электросамокаты. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"В этом году мы начали готовиться к запуску проката электросамокатов рекордно рано. Популярность прокатных городских сервисов растет с каждым годом", - сказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

Он отметил, что в прошлом сезоне горожане совершили рекордные 8,6 миллиона поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. "Самокаты - это не просто развлечение, а "транспорт последней мили", который используется для коротких поездок внутри и между районами", - подчеркнул Ликсутов. Ожидается, что в этому году парк электросамокатов вырастет до 40 тысяч единиц.