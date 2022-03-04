Якутск передал Ярославлю символ столицы "Тотального диктанта"

Участники церемонии почтили минутой молчания павших российских воинов. Как заметил постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов, "сегодня идет уже горячая война за русский язык, пришло время защищать его с оружием в руках".
Андрей Федотов также отметил, что "Тотальный диктант" уже превратился в общественно-политическое движение наряду с "Бессмертным полком".
В 2021 году был поставлен абсолютный рекорд - в "Тотальном диктанте" приняли участие более 600 тысяч человек. Всего было организовано более 2800 площадок в 59 странах и 732 городах, на которых участники могли написать диктант офлайн.
"Русский язык всегда был родным для жителей Якутии, я абсолютно уверен, что "Тотальный диктант" будет и дальше набирать обороты", - подчеркнул постпред.
Город-победитель становится центром акции. Так, в прошлом году в Якутске прошел Фестиваль грамотности, была организована площадка в вечной мерзлоте. А теперь внимание будет обращено на старинный русский город с богатой культурной традицией.
Ярославль выбрали столицей всемирной просветительской акции в декабре 2021 года. На главной площадке Ярославля, в старейшем в России Волковском театре, текст будет зачитывать автор диктанта этого года - писатель Марина Степнова.
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец напомнила, что проект объединяет людей, любящих русский язык, на шести континентах, а главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов процитировал Владимира Маяковского: "Слово - полководец человеческой силы". Такой силой для народов исторической России стал русский язык. И не случайно постпред Якутии завершил официальную церемонию словами из Священного Писания: "В начале было Слово".
В этом году диктант состоится 9 апреля. Регистрация откроется 30 марта.