В Приморье нашли пропавшего по дороге в парикмахерскую подростка

Приморского подростка, который в среду вечером ушел в парикмахерскую и пропал, нашли живым.

Для поисков 13-летнего парня были созданы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска, полицейские, инспектора по делам несовершеннолетних, представители МЧС, Росгвардии, а также волонтеры "ПримПоиск". Они искали пропавшего в лесу, гаражах, подвалах, частном секторе, также опрашивали всех знакомых, включая педагогов и одноклассников.

"Школьника обнаружил участковый уполномоченный полиции. Он был на улице, один, замерзший. В настоящий момент с мальчиком работают медики и психолог", - сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова.