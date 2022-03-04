Новосибирские кардиохирурги провели операцию на сердце без общего наркоза

Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина прооперировали 69-летнюю пенсионерку, имплантировав аортальный клапан. Лечение прошло без открытого вмешательства и применения общего наркоза, рассказали "РГ" в пресс-службе клиники.

Специалисты медицинского центра диагностировали у пожилой женщины стеноз аортального клапана сердца. При этой патологии отмечается частичное сужение просвета клапана и, как следствие, затруднение оттока крови из левого желудочка сердца в аорту. Выраженное сужение клапанного отверстия приводит к одышке, головокружениям, обморокам, отекам ног, а иногда и более серьезным последствиям.

Как правило, протезирование клапана проводится с помощью открытого вмешательства, однако стандартная операция с данном случае была противопоказана. Дело в том, что пациентка страдает сопутствующими заболеваниями, в том числе тромбофилией - это предрасположенность к образованию тромбов в кровотоке.

Альтернативой стала транскатетерная имплантация клапана, которая производится через прокол в бедренной артерии и под рентгеновским контролем. При этом операция не требует хирургического рассечения грудины и даже общего наркоза. Это в свою очередь значительно снижает побочные эффекты, прежде всего кровопотерю и интенсивность болевого синдрома уже в постоперационный период, во время пребывания пациента в стационаре.

В клинике отметили, что новосибирский центр является одним из лидеров в стране по количеству выполненных процедур такого рода. Только в 2021 году кардиохирурги провели 67 подобных операций и активно содействуют внедрению этой методики в практику других медучреждений России.