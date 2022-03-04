Хирурги удалили из мозга пациента опухоль с теннисный мяч

35-летний житель Таштагола узнал о своем диагнозе в начале января, когда находился на заработках в Краснодарском крае. Головные боли, которые беспокоили мужчину уже несколько месяцев, усилились до такой степени, что таблетки не помогали. Оставалось одно - обратиться к местным докторам. Результаты МРТ повергли в шок: менингиома величиной с теннисный мяч в правом полушарии головного мозга.

Таштаголец решил срочно вернуться в Кузбасс. За дни, проведенные в дороге, его состояние ухудшилось. Когда мужчина поступил в больницу, он уже практически не мог говорить, не понимал, где находится, что с ним происходит, не узнавал даже близких родственников. Осмотрев пациента, дежурный врач-нейрохирург Игорь Трегуб понял, что действовать нужно оперативно. Ведь опухоль, достигшая размеров 49х62х48 миллиметров, вызвала отек и дислокацию мозга. Прогноз был неутешительным - жизнь молодого человека висела на волоске. Пациенту экстренно назначили противоотечную и противосудорожную терапию. Через три часа он пришел в сознание и заговорил.

А на следующий день врачи блестяще провели сложнейшую операцию, которая длилась пять часов. Бригаду медиков возглавил заведующий нейрохирургическим отделением N2, опытнейший врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Виталий Булгаков. Он провел не одну сложнейшую операцию на головном мозге. Вот и в этом случае удалить гигантскую опухоль помогла нейронавигационная система с интегрированным в нее операционным стереомикроскопом. Врачи сначала все рассчитали, проложили безопасный "маршрут" до опухоли, а потом ювелирно удалили ее. Всю без остатка, избежав повреждения прилежащих мозговых структур.

Врачи проложили безопасный «маршрут» до опухоли, а потом ювелирно удалили ее

- Обошлось без переливания крови, несмотря на то, что опухоль росла из стенки задней трети саггитального синуса - зоны с функционально важными венозными коллекторами, что увеличивает риск большой кровопотери, - уточнили в региональном минздраве. - В реанимации пациент провел сутки, уже на следующий день его перевели в общую палату.

Вскоре мужчина окончательно забыл о головной боли, у него нормализовалась речь и полностью восстановилась память. К тому же опухоль оказалась доброкачественной, так что у пациента есть все шансы на жизнь без риска рецидивов.