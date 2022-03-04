Сохранится ли в Сибири тренд на здоровое питание и экопривычки

Начинающие предприниматели Инна и Максим Кабаненко открыли в Омске безглютеновую пекарню.

По словам экспертов, рынок продуктов здорового питания в России, а тем более в Сибири, далек от насыщения. Только в безглютеновом сегменте его емкость составляет более 200 миллионов евро в год. Спрос на продукты gluten free огромный, растет на 20 процентов ежегодно.

- За два года мы увеличили обороты в тридцать раз, - говорят омские хлебопеки.

Супруги Кабаненко признаются, что пришли в экобизнес совершенно случайно. Максим был известным телеведущим, а его супруга работала юристом в крупной компании. Полный соцпакет, перспектива сделать карьеру. Хлеб из зеленой гречки Инна начала печь дома после курсов здорового питания. Экспериментировала на кухне и угощала родственников и друзей. А Максим как раз проходил курсы SMM и стал выкладывать в Инстаграм кулинарные шедевры жены.

- Для нас это было как хобби, - рассказывает Инна. - Я пеку полезные булки, печенье, кексы. А Максим снимает и дегустирует.

Как-то одна из подписчиц прислала сообщение в директ - попросила продать ей хлеб. Оказалось, что у ее ребенка непереносимость глютена. А печь самой абсолютно некогда. Начала покупать булки два раза в неделю - под заказ. Потом написала еще одна мама. Потом еще одна.

В омских магазинах можно приобрести многие безглютеновые продукты - от иногородних поставщиков. А вот свежую выпечку купить было нельзя. Один из супермаркетов готовил безглютеновый хлеб. Но при этом выкладывал его на один поддон с обычным. Между тем продукты для пациентов с целиалкией не должны контактировать с "глютеновыми" аналогами. Даже перемалывать гречку в муку необходимо на отдельной мельнице.

Круг постоянных покупателей у Инны образовался довольно быстро. Омичка месила тесто каждые выходные. Говорит, что ей это было только в радость.Таким способом юрист Кабаненко разгружалась от основной работы и вороха документов. Но потом грянула пандемия, и Инне вручили уведомление о сокращении. На денежную компенсацию она купила планетарный миксер и несколько мешков муки из зеленой гречки.

Безглютеновый хлеб быстро стал популярным у омичей. Фото: Владимир Казионов/РГ

- На семейном совете мы решили рискнуть и попробовать открыть свое дело, - говорит Максим. - Взяли помещение в аренду, составили предложение и начали рассылать его в местные магазины. Днем я работал на телестудии, а вечером приезжал в пекарню и помогал супруге. Возвращались домой за полночь. А утром вновь вставали ни свет ни заря, чтобы упаковать вызревшие булки и развезти их по торговым точкам. Машины своей у нас тогда еще не было. Приходилось заказывать такси.

Когда стало ясно, что в семье ожидается прибавление, Максим, не раздумывая, написал заявление об увольнении и сам надел пекарский колпак. И утверждает, что за два года ни разу не пожалел о том, что ушел из журналистики.

- Наш предыдущий опыт работы оказался хорошим стартом для открытия бизнеса, - считает Инна. - Я отлично разбираюсь в законодательстве, взяла на себя всю документацию. А супруг с удовольствием делает сюжеты для наших социальных сетей.

По подсчетам четы Кабаненко, затраты на организацию семейной пекарни "под ключ" составили около 700 тысяч рублей. 390 тысяч рублей из них - грант от администрации города Омска на приобретение оборудования. Удалось обойтись без кредитов и займов.

Поначалу Инна и Максим сотрудничали с двумя торговыми точками. Сегодня они поставляют свою продукцию в 16 магазинов. А для частных покупателей в пекарне работает доставка.

В ассортименте хлебопеков уже не только хлеб из зеленой гречки, но и безглютеновые булки с яблочным пюре, морковный хлеб, несколько видов печенья и диетический кукис без сахара. А совсем скоро на прилавках появится и новинка - безглютеновый хлеб на настоящей закваске.

Начинающие хлебопеки мечтают открыть собственное кафе. Фото: Владимир Казионов/РГ

Супруги Кабаненко мечтают открыть в Омске первое кафе gluten free, а еще упаковать франшизу и организовать выпечку полезного хлеба в других регионах.

- Мы уверены, что спрос на нашу продукцию будет только расти, - говорят хлебопеки. - В пандемию у людей произошло смещение приоритетов. Здоровое питание закрепило свои позиции и стало неотъемлемой частью стиля жизни для многих сибиряков.

Комментарии

Михаил Щелконогов, исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики администрации города Омска:

- В целом мировой рынок ЗОЖ-продуктов считается достаточно перспективным: сектор "улучшенных", функциональных, натуральных, органических продуктов и "продуктов без…" (в которых исключаются или заменяются какие-либо неполезные для здоровья составляющие) быстро набирает темпы. Потребительский рынок идет за спросом, а значит, спрос на натуральные продукты растет.

Еще несколько лет назад в Омске практически не было специализированных предприятий потребительского рынка такого формата. Теперь же простой экскурс в любую электронную картографическую систему даст не меньше десятка наименований специализированных магазинов натуральной или фермерской продукции, спортивного питания. Растет и интерес омичей к фермерским ярмаркам, которые организуются в выходные на муниципальных рынках и на других городских площадках. Может быть, в таких масштабах, как во всем мире, в Омске сегмент натуральных продуктов не разовьется. Но этот рынок на подъеме. Он становится более конкурентным, постоянно расширяет ассортимент и форматы.

Муниципалитет, выделяя средства на поддержку предпринимательства, в том числе поддерживает и проекты, направленные на здоровый образ жизни, здоровое питание для омичей, поскольку сейчас сохранение и восстановление здоровья особо актуально. Например, среди грантополучателей трех последних лет были предприниматели, открывшие безглютеновую пекарню, производитель фруктовых и овощных чипсов. В этом году объем средств на поддержку предпринимательства из бюджета Омска увеличен на 1,6 миллионов рублей, в общей сложности на эти цели будет направлено 7,5 миллионов рублей, из них 2,4 миллионов рублей - на гранты начинающим предпринимателям.

Сергей Костарев, эколог из Омска, председатель ассоциации "Экологический комитет", профессор ОМГУПС:

- В последние годы отношение жителей Сибири к процессу потребления действительно меняется, становится более ответственным. Все больше людей начинают задумываться об экологичном образе жизни, о том, какой они оставят след. Я вижу это по своим студентам. Они хотят правильно сортировать мусор, собирать батарейки, сдавать макулатуру. В супермаркетах становится больше покупателей, отказывающихся от пакетов. Недавно я обнаружил в продаже в одной из федеральных торговых сетей "фруктовки", которые шьет девушка из Омска. В некоторых клиниках появились многоразовые бахилы для посетителей. У нас есть кофейни, где гостям разрешают приходить со своими кружками и стаканами.

Молодые, динамичные предприниматели откликаются на потребность сибиряков в сохранении природных ресурсов и здоровом питании. Хотелось бы сказать им за это огромное спасибо. Я думаю, что тренд на здоровый и экологичный образ жизни будет и дальше набирать обороты.