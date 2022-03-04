Глава Дагестана посетил семью погибшего в спецоперации Героя России

Сергей Меликов выразил свои соболезнования Энгельсу Гаджимагомедову - отцу погибшего в ходе спецоперации на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Подразделение, где служил Нурмагомед, забросили в тыл противника. Завязался неравный бой. Когда вражеские силы окружили наших бойцов, Гаджимагомедов решил не сдаваться в плен. Он дождался, когда как можно больше украинских националистов подойдут к нему поближе, и в этот момент подорвал себя вместе с ними гранатой.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил уроженцу Дагестана звание Героя России.

"Эта награда - свидетельство признания лучших человеческих качеств нашего земляка, мужества и самоотверженности настоящего российского офицера. Такая высокая оценка подвига Нурмагомеда очень важна для каждого из нас. Он не сдался в плен и отдал свою молодую жизнь ради товарищей, ради безопасности всей России", - прокомментировал присвоение звания Героя России Сергей Меликов.

Глава региона заверил семью, что для него - как для офицера - дело чести взять под личный контроль благополучие семьи Гаджимагомедовых, и, особенно, не увидевшей отца дочери Нурмагомеда.