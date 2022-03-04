Россияне вложили "живые" деньги во вторичное жилье

Рынок вторичного жилья оказался наиболее привлекательным для россиян с накоплениями. Как сообщает пресс-служба компании ЦИАН, продавцы квартир на вторичке не стали резко менять цены, и это привлекло людей с "живыми" деньгами.

Если на первичном рынке сразу после повышения ключевой ставки Центробанка цены изменились на 44 процента объектов, то на вторичном - лишь на 5 процентов. Причем рост составляет не более 2,7 процента, тогда как в новостройках отмечалось и 15-процентное повышение.

Аналитики считают, что продавцы находились в растерянности, но при этом стремились как можно скорее получить наличные, не связываясь с банками. Поэтому максимальную выгоду получили покупатели с "живыми" деньгами.

Ранее сообщалось, что на первичном рынке на фоне роста ключевой ставки и санкций резко возросла активность покупателей. В то же время значительная часть застройщиков поспешила экстренно переписать ценники.