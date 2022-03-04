S7 прекращает полеты в Таиланд и ряд других стран

Российская авиакомпания S7 прекращает полеты в Таиланд и закрывает ряд других зарубежных направлений, в ближайшее время будут вывезены пассажиры из Пхукета. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Авиакомпанией S7 принято решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, включая таиландское направление, - рассказал он РИА Новости. - Вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров. Соответствующие уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров".

Тем временем "Аэрофлот", по словам Соснова, продолжает выполнять рейсы в Пхукет по штатному расписанию.

Согласно данным на сайте S7, после отмены рейсов в Европу на фоне закрытия воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов авиакомпания также отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, на курорты Египта, Таиланда и Южной Кореи. Эти страны не закрывали для российских самолетов свое небо, однако были случаи проблем с документацией на полет.

В самой компании заверили, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билета или обменять их на доступные рейсы на другие даты.