Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Говоря о правильности данного решения, от отметил, что в свое время по данному вопросу в НАТО были долгие переговоры. При это он подчеркнул, что "это не стояло на повестке, и не стоит", пишет РИА Новости.

Шольц также заявил, что альянс не собирается участвовать в событиях на Украине. По его словам, это означало бы серьезную эскалацию и принесло бы серьезные угрозы. "Пойти на это было бы безответственной политикой", - цитирует ТАСС немецкого политика.

Ранее Шольц уже заявлял, что Германия и другие страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине, поскольку это стало бы ошибкой. По его словам, нельзя недооценивать, какая опасность грозит в результате конфликта между самой большой страной в мире и ядерной сверхдержавой Россией и вторым по размеру государством Европы. В этой связи линия альянса предельно ясна: "Мы не будем вмешиваться в военном плане".